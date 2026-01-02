Kylian Mbappé : Le miracle réclamé à l’étranger !

Auteur d’un début de saison extraordinaire sur le plan individuel, Kylian Mbappé commence l’année 2026 en étant blessé. Touché à un ligament au genou, l’attaquant français va manquer au Real Madrid, qui de son côté, espère un miracle afin de récupérer sa star pour les prochaines échéances importantes en janvier.
Le gros coup dur pour Kylian Mbappé. En pleine forme sur le plan individuel depuis le début de saison, l’attaquant français porte l’attaque du Real Madrid sur ses épaules. Dépendant du rendement du Bondynois, le club madrilène va cependant être privé de son meilleur joueur pour les prochaines rencontres.
Kylian Mbappé est blessé
En effet, comme l’a révélé l’Equipe cette semaine, l’année 2026 ne commence pas de la meilleure des manières pour Kylian Mbappé. Une IRM a récemment révélé une lésion au niveau du genou de la star de 27 ans. Le numéro 10 évoluait dernièrement avec une douleur, mais ne s’imaginait pas une blessure importante.
Le Français absent pour le derby sauf miracle
Cette convalescence de Kylian Mbappé sonne comme un énorme coup dur pour le Real Madrid. Comme l’indique AS, le club madrilène estime qu’il faudrait désormais un miracle afin de pouvoir compter sur le Français pour le choc face à l’Atlético de Madrid jeudi prochain à l’occasion des demies finales Supercoupe d’Espagne.