Kylian Mbappé : Le miracle réclamé à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un début de saison extraordinaire sur le plan individuel, Kylian Mbappé commence l’année 2026 en étant blessé. Touché à un ligament au genou, l’attaquant français va manquer au Real Madrid, qui de son côté, espère un miracle afin de récupérer sa star pour les prochaines échéances importantes en janvier.

Le gros coup dur pour Kylian Mbappé. En pleine forme sur le plan individuel depuis le début de saison, l’attaquant français porte l’attaque du Real Madrid sur ses épaules. Dépendant du rendement du Bondynois, le club madrilène va cependant être privé de son meilleur joueur pour les prochaines rencontres.

Kylian Mbappé est blessé En effet, comme l’a révélé l’Equipe cette semaine, l’année 2026 ne commence pas de la meilleure des manières pour Kylian Mbappé. Une IRM a récemment révélé une lésion au niveau du genou de la star de 27 ans. Le numéro 10 évoluait dernièrement avec une douleur, mais ne s’imaginait pas une blessure importante.