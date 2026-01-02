Zidane et sa nouvelle histoire d’amour : La déclaration enflammée !

Grandissime favori pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du Monde 2026, Zinedine Zidane s'apprête donc à vivre une nouvelle histoire avec son équipe de coeur. Et dès 2022, il affichait sa détermination à récupérer un jour ce poste...
Didier Deschamps officialisait il y a un an son départ du poste de sélectionneur de l'équipe de France prévu pour après la Coupe du Monde 2026, et sans énorme surprise, c'est donc Zinedine Zidane qui devrait liu succéder à la tête des Bleus. D'ailleurs, dès 2022 dans un large entretien qu'il accordait à L'EQUIPE, Zidane affichait plus que jamais son envie de vivre une nouvelle histoire d'amour avec l'équipe de France.
« La plus belle des choses qui me soient arrivées ! »
« J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! (Il met sa main sur son cœur.)Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête », expliquait Zinedine Zidane à l'époque sur l'équipe de France.
« Mon envie profonde est là »
Mais au moment de cette interview, il n'avait aucune idée de la date à laquelle le poste de sélectionneur national se libérerait : « Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume. Aujourd’hui, une équipe est en place. Avec ses objectifs. Mais si l’opportunité se présente ensuite, alors je serai là. Encore une fois, cela ne dépend pas de moi. Mon envie profonde est là. L’équipe de France est la plus belle chose qui soit », précisait Zidane.