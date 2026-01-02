Zinedine Zidane : La révélation de la presse anglaise après la bombe !

2026 a démarré très fort du côté de Chelsea. En effet, les Blues se sont séparés de leur entraîneur, Enzo Maresca et désormais, la question est de savoir qui viendra le remplacer sur le banc de touche. Dernièrement, le nom de Zinedine Zidane était revenu de l’autre côté de la Manche. Une grande annonce est tombée concernant le fait de voir Zizou à la tête des Blues.
Si Chelsea est 5ème de Premier League et 13ème en Ligue des Champions, dernièrement, les résultats n’étaient pas bons. Ça a alors été fatal à Enzo Maresca. En effet, l’année 2026 a très mal débuté pour le technicien italien, remercié par les Blues. Qui va donc entraîner Chelsea ? Un favori semble se dégager aujourd’hui en la personne de Liam Rosenior, actuellement à la tête de Strasbourg.
Zidane à Chelsea, c’est non !
Liam Rosenior sera-t-il le prochain entraîneur de Chelsea ? The Telegraph a en tout cas assuré, le successeur d’Enzo Maresca chez les Blues ne sera pas Zinedine Zidane. En effet, comme expliqué par le média britannique, la formation de Londres n’aurait pas l’intention de se tourner vers l’ancien entraîneur du Real Madrid ou encore Jürgen Klopp.
Les Bleus plutôt que les Blues !
A défaut de diriger les Blues, Zinedine Zidane se dirige davantage vers les Bleus. Libre depuis 2021, l’ancien du Real Madrid ne rêve que d’une chose : entraîner l’équipe de France. La place va libérer après la Coupe du monde 2026 et le départ de Didier Deschamps. Rien n’est encore officiel, mais tout indique que Zidane sera le prochain à diriger la sélection nationale.