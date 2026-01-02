Zinedine Zidane : La révélation de la presse anglaise après la bombe !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

2026 a démarré très fort du côté de Chelsea. En effet, les Blues se sont séparés de leur entraîneur, Enzo Maresca et désormais, la question est de savoir qui viendra le remplacer sur le banc de touche. Dernièrement, le nom de Zinedine Zidane était revenu de l’autre côté de la Manche. Une grande annonce est tombée concernant le fait de voir Zizou à la tête des Blues.

Si Chelsea est 5ème de Premier League et 13ème en Ligue des Champions, dernièrement, les résultats n’étaient pas bons. Ça a alors été fatal à Enzo Maresca. En effet, l’année 2026 a très mal débuté pour le technicien italien, remercié par les Blues. Qui va donc entraîner Chelsea ? Un favori semble se dégager aujourd’hui en la personne de Liam Rosenior, actuellement à la tête de Strasbourg.

Zidane à Chelsea, c’est non ! Liam Rosenior sera-t-il le prochain entraîneur de Chelsea ? The Telegraph a en tout cas assuré, le successeur d’Enzo Maresca chez les Blues ne sera pas Zinedine Zidane. En effet, comme expliqué par le média britannique, la formation de Londres n’aurait pas l’intention de se tourner vers l’ancien entraîneur du Real Madrid ou encore Jürgen Klopp.