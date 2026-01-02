Zidane a craqué : Sa femme est sous le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane est l'idole de beaucoup. Mais le champion du monde tricolore a lui aussi eu une personne qu'il a souhaité émuler. Et elle fut nulle autre qu'Enzo Francescoli. Devenus à présent amis, les deux hommes se sont affrontés en 1996, de quoi permettre à Zidane de respecter une promesse remontant à sa plus tendre enfance. Le tout, en choquant sa femme.

En 1996, à l'âge de 24 ans, Zinedine Zidane réalisait son rêve de gosse. Avant d'être sacré champion du monde et d'Europe en 1998 ainsi qu'en 2000, Zizou disputait une finale de Coupe intercontinentale à Tokyo avec la Juventus face à River Plate (1-0). Ce qui lui a permis de rencontrer sur le terrain son idole de jeunesse qu'était Enzo Francescoli. Le joueur argentin qui l'obsédait lorsqu'il évoluait à l'OM. Pour L'Equipe, il s'est attardé sur ce fanatisme à son égard. « On a échangé nos maillots. Je lui avais demandé avant le match. Mais il savait. J’avais tellement parlé de lui dans mes interviews. Il m’a amené son maillot à la fin malgré la défaite. Mais ce n’était pas encore mon rêve absolu ».

«J’ai dormi avec» En juin 2022, Zinedine Zidane expliquait au quotidien sportif que son rêve absolu était tout bonnement de « dormir avec son maillot ». Ce qu'il a pu faire à son retour en Italie au grand désarroi de sa compagne Véronique Fernandez. « Si je l'ai fait ? Pas le soir même. Je suis rentré à Turin. On l’a lavé. Puis j’ai dormi avec ! »