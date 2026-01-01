Zinedine Zidane et l'Algérie : L'annonce surprise !

Amadou Diawara

Luca Zidane a répondu à l'appel de l'Algérie. Convoqué par Vladimir Petkovic pour disputer la CAN, le portier de 27 ans est titulaire avec les Fennecs depuis le début de la compétition. Alors que Luca Zidane a un très bon jeu au pied, le journaliste Djamel Ouaglal a affirmé que c'était grâce à son père Zinedine.

Peu avant le début de la Coupe d'Afrique de Nations, Luca Zidane a répondu favorablement à l'appel de l'Algérie. S'il a fait toutes ses classes avec l'équipe de France, le portier de 27 ans a choisi de représenter les Fennecs en A.

Luca Zidane a un bon jeu au pied Appelé par Vladimir Petkovic pour disputer la CAN 2025, Luca Zidane est le gardien titulaire de l'Algérie depuis le début de la phase du tournoi. Interrogé par RMC Sport, Djamel Ouaglal n'a pas tari d'éloges à l'égard du joueur des Fennecs, profitant de l'occasion pour remercier Zinedine Zidane, grâce à qui il a un excellent jeu au pied.