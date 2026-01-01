Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, l'erreur fatale !

Amadou Diawara

Victime d'une lésion au ligament externe d'un genou, Kylian Mbappé va devoir manquer trois semaines de compétition. S'il avait levé le pied ces dernières semaines, l'attaquant du Real Madrid n'aurait pas aggravé sa blessure. Toutefois, Kylian Mbappé aurait forcé pour égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo.

Ce mercredi matin, Kylian Mbappé a passé une IRM. Et le verdict a été sans appel. D'après les indiscrétions de L'Equipe, confirmées par RMC Sport, le numéro 10 du Real Madrid souffre d'une lésion au ligament externe d'un genou. Par conséquent, Kylian Mbappé devrait être éloigné des terrains pendant trois semaines.

Touché au genou, Mbappé va manquer trois semaines de compétition A en croire RMC Sport, Kylian Mbappé est touché au genou depuis plusieurs semaines. Toutefois, le capitaine de l'équipe de France a forcé sur sa blessure pour aller chercher le record de buts de Cristiano Ronaldo. Ce qu'il a réussi à faire.