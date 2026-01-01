Zidane - La séparation avec sa famille : Il plaque tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti très jeune de son domicile familial de Marseille pour aller vivre sa formation du côté de l'AS Cannes, Zinedine Zidane a donc été séparé de sa famille. L'ancien meneur de jeu se livre sans détour à ce sujet et évoque la rupture parfois compliquée avec ses parents ainsi que ses frères et soeurs.

Bien avant de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération sous le maillot de la Juventus Turin et du Real Madrid, Zinedine Zidane avait fait ses classes au sein du centre de formation de l'AS Cannes qu'il avait rejoint à l'âge de 14 ans. L'ancien meneur de jeu avait donc quitté le domicile familial de Marseille, et dans un large entretien accordé à L'EQUIPE en 2022, Zidane évoquait cette rupture brutale avec ses proches pour aller débuter sa carrière.

« L’impression d’être parti depuis mes 14 ans » « J’ai l’impression d’être parti depuis mes 14 ans. Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là », a confié Zinedine Zidane. Et cette séparation n'a pas été simple à gérer pour l'ancien numéro 10 et ses parents.