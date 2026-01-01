Mbappé - Pep Guardiola : La galère à prévoir !

Le SM Caen de Kylian Mbappé a un nouvel entraîneur : Gaël Clichy. Pour la première fois, l’ancien adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets se retrouve aux commandes. A quoi faut-il s’attendre avec lui ? Comme l’a expliqué le technicien français, il veut s’inspirer d’Arsenal ou encore du Manchester City de Guardiola. Mais voilà que Clichy a été averti d’une galère à prévoir à ce propos.
Nouvel entraîneur du SM Caen, Gaël Clichy avait annoncé la couleur en conférence de presse sur ce qu’il voulait mettre en place en Normandie. L’ancien international français avait alors confié : « Ma vision du foot, si je veux banaliser la réponse, c'est Arsenal, Manchester City. Je ne vous dis pas qu'on va gagner la Ligue des champions et que l'on va jouer comme Manchester City. Mais forcément en 2025 c'est plus que juste gagner un à zéro ».
« Il n'aura pas les mêmes joueurs que Guardiola avait sous sa coupe »
Faire du Manchester City à Caen, est-ce pour autant possible ? Pour ICI Normandie, Patrice Garande a mis en garde Gaël Clichy à ce sujet. « Il a une très grosse expérience en terme footballistique. Il a côtoyé de très grands entraîneurs. Ces références à Arsenal, Manchester City, Guardiola qui a changé sa vie.. Bon ok. Sauf que au Stade Malherbe, il n'aura pas les mêmes joueurs que Guardiola avait sous sa coupe. Tous ces entraîneurs lui ont apporté ces choses. Maintenant, ça va être à lui d'avoir déjà ses idées, de convaincre les joueurs et puis de mettre en place quelque chose », a-t-il lâché.
« On va voir mais ça ne va pas être facile »
Patrice Garande a par ailleurs expliqué concernant Gaël Clichy : « C'est la première fois qu'il va être entraîneur numéro un. Comme expérience d'entraîneur, il n'a qu'un poste d'adjoint avec Thierry Henry sur les Jeux Olympiques. Même si je sais que sur sa fin de carrière de joueur, il s'orientait vers le coaching. Et puis j'ai cru apercevoir quelque part qu'il conseillait quelques joueurs d'Angers à titre individuel. C'est plutôt un point positif pour lui, parce que sur le plan psychologique , il y a un boulot énorme à faire au Stade Malherbe. Après pour le reste, c'est un garçon qui n'a pas d’expérience. (…) Pour moi, le plus gros chantier à faire, c'est sur le plan psychologique. C'est remettre en place une équipe qui joue la gagne, qui a l'attitude pour ça. Tout ce qu'on n'a pas eu depuis un petit moment au SM Caen. Mais il faut bien commencer un jour. On va voir mais ça ne va pas être facile. Son expérience de joueur va lui servir pour certaines choses, notamment dans les relations peut être avec le joueur. Mais ce n'est pas parce qu'on a été un international, ce n'est pas parce qu'on a été un grand joueur qu'on va être un grand entraîneur ou un bon entraîneur. Entraîner, c'est autre chose qu'être joueurs. Mais il a un vécu qui devrait quand même lui servir. Mais on sera très vite fixé ».