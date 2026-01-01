Mbappé - Pep Guardiola : La galère à prévoir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le SM Caen de Kylian Mbappé a un nouvel entraîneur : Gaël Clichy. Pour la première fois, l’ancien adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets se retrouve aux commandes. A quoi faut-il s’attendre avec lui ? Comme l’a expliqué le technicien français, il veut s’inspirer d’Arsenal ou encore du Manchester City de Guardiola. Mais voilà que Clichy a été averti d’une galère à prévoir à ce propos.

Nouvel entraîneur du SM Caen, Gaël Clichy avait annoncé la couleur en conférence de presse sur ce qu’il voulait mettre en place en Normandie. L’ancien international français avait alors confié : « Ma vision du foot, si je veux banaliser la réponse, c'est Arsenal, Manchester City. Je ne vous dis pas qu'on va gagner la Ligue des champions et que l'on va jouer comme Manchester City. Mais forcément en 2025 c'est plus que juste gagner un à zéro ».

« Il n'aura pas les mêmes joueurs que Guardiola avait sous sa coupe » Faire du Manchester City à Caen, est-ce pour autant possible ? Pour ICI Normandie, Patrice Garande a mis en garde Gaël Clichy à ce sujet. « Il a une très grosse expérience en terme footballistique. Il a côtoyé de très grands entraîneurs. Ces références à Arsenal, Manchester City, Guardiola qui a changé sa vie.. Bon ok. Sauf que au Stade Malherbe, il n'aura pas les mêmes joueurs que Guardiola avait sous sa coupe. Tous ces entraîneurs lui ont apporté ces choses. Maintenant, ça va être à lui d'avoir déjà ses idées, de convaincre les joueurs et puis de mettre en place quelque chose », a-t-il lâché.