Kylian Mbappé : La vérité sur sa nouvelle relation

Six mois après avoir été nommé entraîneur du Stade Malherbe de Caen, Maxime d'Ornano a été remercié en cette période de fêtes de fin d'année. Gaël Clichy reprend les rênes de l'équipe de National, après avoir été convaincu par le patron du club Kylian Mbappé en personne ? On ne pourrait pas être plus éloigné de la réalité...

Kylian Mbappé est certes derrière le rachat du Stade Malherbe de Caen l'année dernière avec Coalition Capital. Néanmoins, ce n'est pas lui ou les membres proches de sa famille qui sont à l'instigation de toutes les décisions. Gaël Clichy en est l'exemple adéquat. Lundi, le SM Caen a annoncé par le biais d'un communiqué la nomination de l'ancien joueur d'Arsenal au poste d'entraîneur, remplaçant ainsi Maxime d'Ornano.

«C’est quelque chose qui m’a plu» Un dossier piloté par Reda Hammache, responsable du recrutement du club normand, comme le journaliste Romain Molina le rédigeait sur son compte X lundi. Et ce n'est pas Gaël Clichy qui le contredira. Invité de l'émission de RMC : Génération After, le nouveau coach caennais a assuré ne pas avoir échangé avec Kylian Mbappé avant d'accepter l'offre. « Pas du tout ». Clichy a par ailleurs joué carte sur table en dévoilant les coulisses de sa nomination. « Le processus de recrutement a été long et minutieux de leur part. C’est quelque chose qui m’a plu, parce que j’ai discuté avec des clubs et ça n’a pas été le cas, donc c’était assez spécial. C’est quelque chose de nouveau aussi pour moi, donc franchement, un vrai plaisir. Ça a pris un long moment, c’était vraiment sur quelques semaines ».