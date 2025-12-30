Kylian Mbappé : L'improbable anecdote sur Football Manager et sa femme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le SM Caen de Kylian Mbappé a un nouvel entraîneur. En effet, ce lundi, le club normand a officialisé la venue de Gaël Clichy. Ancien adjoint de Thierry Henry chez les Bleuets, le voilà aujourd'hui aux commandes en 3ème division. Un challenge qui n'effraie pas Clichy, qui a livré une amusante anecdote concernant Football Manager et sa femme à ce propos.

Ça change encore d'entraîneur au SM Caen ! Exit Maxime d'Ornano, c'est désormais Gaël Clichy qui a pris place sur le banc du club normand détenu par Kylian Mbappé. Adjoint chez les Bleuets précédemment, l'ancien d'Arsenal est désormais numéro 1. Un défi que Clichy est prêt à relever, lui qui s'est préparé à cela... sur Football Manager.

« Elle me disait "mais pourquoi tu fais ça ?" » Entraîner en 3ème division ne fait pas peur à Gaël Clichy. Et pour cause... En conférence de presse, le nouvel entraîneur du SM Caen a confié : « Je suis fan de Foot manager depuis tout petit. Et avec ma femme, je prenais toujours des petits clubs de deuxième -troisième division et je les faisais monter. Et à chaque fois elle me disait "mais pourquoi tu fais ça? Prends un top team et gagne la Ligue des Champions." Et je disais "je ne sais pas", c'est quelque chose qui m'anime en fait. Ça, c'était il y a plus de vingt ans ».