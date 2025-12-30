Kylian Mbappé la drague, son ex vrille complètement !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça a été révélé par Aqababe, Kylian Mbappé se serait rapproché d’Isabeau De la Tour, influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité. Assisterait-on au début d’une histoire d’amour pour la star du Real Madrid ? Ce flirt ne manque en tout cas pas de faire réagir. Ça a notamment été le cas d’Illan CTO, ancien candidat de télé-réalité et ex d’Isabeau De la Tour.

Il y aurait du flirt dans l’air entre Kylian Mbappé et Isabeau De la Tour. C’est ce qu’a révélé Aqababe sur ses réseaux sociaux. En effet, à propos de ce rapprochement entre la star du Real Madrid et l’influenceuse, il a fait savoir : « J’ai entendu dire par rapport à une restauratrice, celle qui détient un restaurant sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé aurait capté Isabeau, et ils sont sortis du restaurant ensemble ».

« C’était vraiment private, en mode date » « Je ne suis pas là à vous dire quoi ou qu’est-ce, je ne sais pas s’il lui a fait des choses ou quoi, je ne peux pas vous dire. Je n’étais pas avec eux. Ils ont mangé ensemble dans une salle privée, ils ne voulaient pas de snap, rien du tout. C’était vraiment private, en mode date », a-t-il ensuite ajouté à propos de cette histoire entre Kylian Mbappé et Isabeau De la Tour.