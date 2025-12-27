La proposition de Zinedine Zidane qui le dégoûte !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur offensif de formation, Lucas Vazquez a fini par reculer sur le terrain. En effet, quand il était au Real Madrid, l’Espagnol est passé d’ailier droit à latéral droit. Une reconversion dont Zinedine Zidane est à l’origine. Se souvenant de ce grand changement dans sa carrière, Lucas Vazquez a notamment raconté avoir dit à celui qui était son entraîneur au Real Madrid que ça ne lui plaisait clairement pas du tout.

A 34 ans, Lucas Vazquez évolue aujourd’hui en tant que latéral droit. Pourtant, ce n’est pas à cette position qu’il avait débuté. En effet, auparavant, l’ancien du Real Madrid était un joueur offensif. C’était sans compter sur un certain Zinedine Zidane. L’ancien entraîneur merengue avait ainsi replacé Lucas Vazquez en le faisant redescendre, au grand dam du principal intéressé.

« Je lui ai dit que ça ne me plaisait pas » Pour AS, Lucas Vazquez s’est confié sur sa reconversion comme arrière droit. L’ancien du Real Madrid a alors raconté une discussion avec Zinedine Zidane, confiant : « Zidane a été le premier à me faire jouer arrière droit. Je me souviens lui en avoir parlé. Il m'avait placé là à cause des évènements au sein de l'équipe, des blessures… Et au début, je n'étais pas emballé, je lui ai dit que ça ne me plaisait pas ».