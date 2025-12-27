Zidane dit non à l’équipe de France : L’incroyable annonce !

Annoncé comme étant la grandissime favori pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane n'envisagerait pas de récupérer le poste. C'est en tout cas le pressentiment de Cyril Hanouna qui avait fait une annonce assez surréaliste à ce sujet en début d'année 2025.
Y a-t-il encore un doute sur la nomination de Zinedine Zidane en tant que futur sélectionneur de l'équipe de France de football à la place de Didier Deschamps ? Ce dernier avait officialisée en début d'année 2025 son départ après la Coupe du Monde 2026, et Zidane apparait bien sûr comme le grand favori pour venir lui succéder. Mais Cyril Hanouna a fait une annonce plutôt surréaliste à ce sujet il y a environ un an...
Zidane pas chaud pour les Bleus selon Hanouna
Sur le plateau de TPMP, Hanouna a affirmé que Zinedine Zidane ne voudrait pas du poste de sélectionneur après Didier Deschamps : « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas, je pense, après Didier Deschamps. Je pense qu’il y aura un temps de latence entre les deux. Il laissera Thierry Henry y aller. C’est compliqué de passer après Deschamps », avait-il lâché. Et Christophe Dugarry avait rapidement réagi à ces affirmations sur RMC.
Dugarry s'agace...
Proche de Zinedine Zidane, l'ancien attaquant de l'équipe de France était très agacé par ces affirmations de la part d'Hanouna : « C’est tellement bête de dire ça. Quelle bêtise. Zidane, la carrière qu’il a fait, quand il a accepté d’être l’entraîneur du Real Madrid, il a accepté parce que c’était un confort ? Le problème avec Zizou, c’est qu’il rend les choses tellement faciles et un côté un peu irréaliste, surnaturel. Imaginer que ce garçon est capable de parler à un vestiaire, de motiver un vestiaire, une équipe, un club aussi fort, puissant que le Real Madrid et y arriver, on pense que c’est facile. Mais vous croyez quoi, qu’il est passé par quoi Zizou ? Vous pensez que tout est facile pour lui et là il faudrait mettre quelqu’un après Deschamps parce qu’il a peur, peur de ne pas faire aussi bien que Deschamps ? », lâchait Dugarry.