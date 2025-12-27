Zidane dit non à l’équipe de France : L’incroyable annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la grandissime favori pour venir succéder à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France l'été prochain, Zinedine Zidane n'envisagerait pas de récupérer le poste. C'est en tout cas le pressentiment de Cyril Hanouna qui avait fait une annonce assez surréaliste à ce sujet en début d'année 2025.

Y a-t-il encore un doute sur la nomination de Zinedine Zidane en tant que futur sélectionneur de l'équipe de France de football à la place de Didier Deschamps ? Ce dernier avait officialisée en début d'année 2025 son départ après la Coupe du Monde 2026, et Zidane apparait bien sûr comme le grand favori pour venir lui succéder. Mais Cyril Hanouna a fait une annonce plutôt surréaliste à ce sujet il y a environ un an...

Zidane pas chaud pour les Bleus selon Hanouna Sur le plateau de TPMP, Hanouna a affirmé que Zinedine Zidane ne voudrait pas du poste de sélectionneur après Didier Deschamps : « Beaucoup de gens parlent de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est quelqu’un d’extrêmement intelligent et je ne pense pas qu’il passera après Didier Deschamps. Je ne dis pas que Thierry Henry est moins intelligent, il l’est aussi. Mais je pense que Thierry Henry sera le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Zidane arrivera après. Zidane ne viendra pas, je pense, après Didier Deschamps. Je pense qu’il y aura un temps de latence entre les deux. Il laissera Thierry Henry y aller. C’est compliqué de passer après Deschamps », avait-il lâché. Et Christophe Dugarry avait rapidement réagi à ces affirmations sur RMC.