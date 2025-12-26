Zidane a retrouvé son grand amour, «c’est un rêve»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien joueur emblématique du Real Madrid entre 2001 et 2006, Zinedine Zidane avait retrouvé une fonction majeure au sein du club merengue avec cette nomination au poste d'entraîneur en janvier 2016. Et Lilian Thuram avait alors réagi à cette grosse promotion pour Zidane.

Nommé au poste d'entraîneur du Real Madrid pour la première fois en janvier 2016, Zinedine Zidane retrouvait donc ce club avec lequel il avait vécu tant de choses en tant que joueur, et notamment son unique Ligue des Champions remportée, en 2002. Cette nomination avait provoqué beaucoup de réactions à l'époque, comme celle de son ancien coéquipier Lilian Thuram qui avait évoqué Zidane au micro d'Europe 1.

Zidane et son gros caractère « Je l’ai connu en équipe de France espoirs. De l’extérieur on ne le voit pas, mais Zidane a un caractère extrêmement trempé. Pour faire une telle carrière, avec toutes les attentes autour de lui, et alors qu’il a toujours répondu présent, c'est qu'il a un caractère extrêmement fort », a indiqué Thuram, qui se remémore donc notamment le fort tempérament de Zinedine Zidane lorsqu'il le côtoyait en équipe de France.