Kylian Mbappé : La violente rupture !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa première année complète au Real Madrid, Kylian Mbappé a déjà égalé un record de Cristiano Ronaldo en inscrivant 59 buts sur une année civile. Des statistiques impressionnantes qui ne suffisent toutefois pas à Frank Leboeuf, pas fan du capitaine de l'équipe de France qui incarne ce nouveau football.

Avec 59 buts en 2025, Kylian Mbappé a égalé le record du nombre de buts sur une année civile avec le Real Madrid. Un record jusque-là détenu par Cristiano Ronaldo. Cependant, sur le plan collectif, la saison a été moins réussie pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Une situation qui agace Frank Leboeuf, qui marque affiche clairement sa rupture avec le football moderne incarné par Kylian Mbappé.

«Mbappé n'atteindra jamais le niveau de Zidane» « Mbappé au-dessus de Zidane un jour ? Certainement pas ! Il n'y a pas de comparaison possible. Comparer les carrières et les époques est difficile. Mais ce dont Zidane est capable, en plus d'être un grand joueur, son comportement – même avec ses erreurs de 2006 – font qu'il est adoré du public. Kylian Mbappé a connu des controverses dans sa vie privée, ce qui a suscité la colère de certains Français. Il n'atteindra jamais le niveau de Zidane, et probablement personne ne le fera. Michel Platini à la même époque, et Raymond Kopa avant lui, sont des icônes », confie-t-il auprès de Goal avant de poursuivre.