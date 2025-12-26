Kylian Mbappé, le divorce qui ne passe pas...

Pierrick Levallet

Et si l’aventure de Vinicius Jr au Real Madrid touchait à sa fin ? Passé dans l’ombre de Kylian Mbappé, l’international auriverde ne fait clairement plus l’unanimité chez les Merengue. Sa prolongation ne serait donc plus aussi certaine qu’avant. L’entourage de l’international auriverde estime d’ailleurs être en position de force.

Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, le torchon brûle. L’international auriverde ne fait clairement plus l’unanimité au sein du club madrilène. Les supporters merengue ont d’ailleurs manifesté leur mécontentement à l’égard de l’attaquant de 25 ans contre le FC Séville le week-end dernier. Le divorce entre la Casa Blanca et le Brésilien semble clair.

Le torchon brûle entre Vinicius Jr et le Real Madrid Par ailleurs, les négociations pour la prolongation de Vinicius Jr au Real Madrid n’avancent pas vraiment. Le dossier serait au point mort, et il pourrait même définitivement capoter. Passé dans l’ombre de Kylian Mbappé, le Brésilien a du mal à accepter la situation avec le public du Santiago Bernabéu.