Mercato - PSG : C'est terminé pour ce crack !

Amadou Diawara

Désirant finaliser plusieurs prolongations d'ici la fin de cette saison, la direction du PSG aurait déjà lancé les hostilités avec Ibrahim Mbaye. D'ailleurs, tout serait déjà réglé pour le crack de 17 ans. En effet, le PSG aurait activé l'option pour qu'Ibrahim Mbaye étende son bail d'une année, soit jusqu'au 30 juin 2028.

Malgré ses 17 ans, Ibrahim Mbaye fait partie de la rotation de Luis Enrique depuis de longs mois. En effet, le coach du PSG offre de plus en plus de temps de jeu à son numéro 49.

Mbaye a rempilé avec le PSG Très performant sous les couleurs du PSG, Ibrahim Mbaye a été logiquement récompensé le 1er juillet dernier. En effet, l'international sénégalais a signé son tout premier contrat professionnel à l'issue de la saison 2024-2025.