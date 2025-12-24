Ousmane Dembélé et le PSG : C'est terminé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait prochainement être concerné par des discussions pour une prolongation de contrat, mais un accord serait encore très loin d'être trouvé. Suffisant pour imaginer un départ du Ballon d'Or à moyen terme ?

Auteur d'une saison dernière absolument extraordinaire, Ousmane Dembélé en a profité pour remporter le Ballon d'Or et le Trophée The Best. Cependant, alors que son contrat s'achève en 2028 et qu'il a entamé sa troisième saison au PSG, l'ancien Rennais remplit les critères de Luis Campos pour négocier un nouveau bail. Mais va-t-il prolonger ?

Dembélé, prolongation menacée ? En effet, selon les informations du Parisien, le choix du PSG d'imposer un salaire fixe complété par une part variable depuis quelques années pose problème dans le cas d'Ousmane Dembélé. Et pour cause, la part variable du salaire des joueurs parisiens est indexé sur le nombre de matches disputés. Et bien évidemment, compte tenu des récents pépins qui se sont enchaînés pour le numéro 10 du PSG, cela peut être source de désaccords entre les deux parties.