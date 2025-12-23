Ousmane Dembélé - PSG : Le transfert de folie !

Pierrick Levallet

Bloqué dans les négociations avec Ousmane Dembélé pour une éventuelle prolongation, le PSG pourrait voir le Ballon d’Or 2025 partir à l’issue de la saison. L’international français serait dans le viseur de quelques cadors européens. Le club de la capitale serait toutefois en position de force concernant un potentiel transfert de l’attaquant de 28 ans.

Et si l’aventure d’Ousmane Dembélé au PSG se terminait à l’issue de la saison ? Recruté pour 50M€ lors de l’été 2023, l’international français a remporté la Ligue des champions la saison passée et a été sacré Ballon d’Or 2025 en septembre dernier. L’attaquant de 28 ans pourrait donc se laisser tenter par un nouveau défi, surtout que les négociations avec les Rouge-et-Bleu concernant une éventuelle prolongation sont au point mort.

Arsenal à l'affût pour Ousmane Dembélé ? Arsenal garderait notamment un œil sur la situation d’Ousmane Dembélé selon la presse anglaise. Mikel Arteta aimerait mettre la main sur un nouvel attaquant versatile, et l’international français cocherait toutes les cases. Le PSG pourrait toutefois réclamer un montant colossal pour laisser filer le champion du monde 2018.