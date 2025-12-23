PSG : Coup de tonerre pour ce transfert !

Amadou Diawara

Malgré l'intérêt du PSG et du Real Madrid, Dayot Upamecano serait sur le point de rempiler au Bayern. En effet, les deux parties seraient d'accord sur tous les points financiers. Pour finaliser sa prolongation, Dayot Upamecano n'a plus qu'à trouver un terrain d'entente avec le Bayern pour la date de validité de sa clause libératoire.

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le Bayern, Dayot Upamecano changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscients de la situation de l'international français, le PSG et le Real Madrid seraient en embuscade pour boucler sa signature.

Mercato : Upamecano va prolonger au Bayern ? D'après les indiscrétions de Foot Mercato, le Bayern s'est activé en coulisses pour finaliser la prolongation de Dayot Upamecano. Et les Munichois ont très bien avancé ce dossier. En effet, les deux parties seraient d'accord sur tous les points financiers de l'opération. Ainsi, il ne resterait plus qu'un détail à régler.