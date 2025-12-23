PSG - Transfert à 60M€ : Une offre va partir ?

Pierrick Levallet

Le PSG a prévu de se montrer plutôt discret sur le mercato cet hiver. En revanche, du changement pourrait être à prévoir pour l’été prochain. Le club de la capitale explorerait déjà quelques pistes, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Chelsea pourrait toutefois passer à l’action dans les prochains jours pour le milieu de terrain de 18 ans du LOSC.

Le PSG ne compte pas vraiment se manifester cet hiver sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale a prévu de ne recruter aucun joueur en janvier. Les dirigeants parisiens veulent finir la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, du changement pourrait être à prévoir pour l’été prochain.

Le PSG garde un oeil sur Ayyoub Bouaddi Le PSG aurait d’ailleurs déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu suivraient notamment avec attention l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain est devenu un joueur important au LOSC. L’international Espoirs français y a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Les Dogues seraient néanmoins conscients de ne pas pouvoir le retenir éternellement et auraient ainsi fixé leur prix à 60M€.