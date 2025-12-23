PSG - Transfert à 60M€ : Une offre va partir ?

Le PSG a prévu de se montrer plutôt discret sur le mercato cet hiver. En revanche, du changement pourrait être à prévoir pour l’été prochain. Le club de la capitale explorerait déjà quelques pistes, dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Chelsea pourrait toutefois passer à l’action dans les prochains jours pour le milieu de terrain de 18 ans du LOSC.
Le PSG ne compte pas vraiment se manifester cet hiver sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale a prévu de ne recruter aucun joueur en janvier. Les dirigeants parisiens veulent finir la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, du changement pourrait être à prévoir pour l’été prochain.
Le PSG garde un oeil sur Ayyoub Bouaddi
Le PSG aurait d’ailleurs déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu suivraient notamment avec attention l’évolution d’Ayyoub Bouaddi. Du haut de ses 18 ans, le milieu de terrain est devenu un joueur important au LOSC. L’international Espoirs français y a d’ailleurs récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2029. Les Dogues seraient néanmoins conscients de ne pas pouvoir le retenir éternellement et auraient ainsi fixé leur prix à 60M€.
Chelsea en embuscade ?
Mais le PSG ne serait pas seul sur le coup. Selon les informations de Caught Offside, Chelsea aurait fait d’Ayyoub Bouaddi sa priorité pour le mois de janvier. Les Blues pourraient d’ailleurs passer à l’action très prochainement, potentiellement avec une offre, pour tenter de le recruter et faire de lui l’une des pierres angulaires du projet à l’avenir. Le PSG est prévenu. A suivre...