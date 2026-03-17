Mercato - PSG : Surprise, six transferts déjà annoncés dans la presse ?

Pierrick Levallet

Peu actif sur le mercato ces derniers mois, le PSG devrait provoquer un peu plus de mouvements l’été prochain. Le club de la capitale devrait chercher à faire venir quelques joueurs pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais pourrait également en voir d’autres partir. Pas moins de six transferts semblent d’ailleurs avoir déjà été annoncés dans la presse.

Entre l’été dernier et cet hiver, le PSG n’a pas été très actif. Le club de la capitale s’est contenté de quatre arrivées et de se débarrasser de ses indésirables. L’été prochain devrait être plus animé chez les Rouge-et-Bleu. Du renfort serait attendu dans l’effectif de Luis Enrique. Mais certains joueurs pourraient être amenés à quitter le navire dans quelques mois. Pas moins de six noms pourraient être concernés par des départs.

Mercato - PSG : Une star prête à «aller voir ailleurs», la sortie de Riolo qui risque de ne pas rassurer les supporters... https://t.co/OKkwbexpxZ — le10sport (@le10sport) March 17, 2026

Le PSG va perdre six joueurs de son centre de formation ? D’après les informations de L’Equipe, Martin James, Arthur Vignaud, Hermann Malonga, Samba Coulibaly, Mathis Jangeal et Pierre Mounguengue pourraient quitter le PSG à l’issue de la saison. Le centre de formation aurait déjà anticipé la situation en leur proposant des contrats professionnels. Mais pour le moment, aucun d’eux n’aurait donné son accord. Les questions d’un avenir dans la capitale se nourriraient notamment de ce que les jeunes voient dans le groupe A. La disparition soudaine de Ibrahim Mbaye de la rotation et les retours rapides de Noah Nsoki, David Boly et Mathis Jangeal ont été remarqués. Par ailleurs, la donnée économique ne serait pas à négliger non plus. En Premier League et en Bundesliga, les propositions seraient plus alléchantes que ce que le PSG serait prêt à offrir.