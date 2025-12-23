L'OM veut boucler quatre transferts !

Amadou Diawara

Depuis l'été dernier, Neal Maupay, Ulisses Garcia, Pol Lirola et Ruben Blanco sont dans le loft de l'OM. Ne faisant pas vraiment partis des plans de Roberto De Zerbi, ces quatre joueurs sont à l'écart, même si certains d'entre eux ont eu du temps de jeu cette saison. Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier, ils sont toujours poussés vers la sortie.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est montré très actif. En effet, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont offert douze nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Matt O'Riley, Facundo Medina, Timothy Weah, Emerson Palmieri, Pierre-Emerick Aubameyang, CJ Egan-Riley, Angel Gomes et Hamed Traoré.

Maupay, Garcia, Lirola et Blanco sont dans le loft de l'OM Avec toutes arrivées, Neal Maupay, Ulisses Garcia, Pol Lirola et Ruben Blanco ont été placés dans le loft de l'OM. Invités à se trouver un nouveau point de chute, ces quatre joueurs sont finalement restés à Marseille l'été dernier. Toutefois, ils sont toujours à l'écart malgré la fermeture du marché, même si certains d'entre eux ont parfois été utilisés en dépannage.