L'OM «dépose le bilan» ? La terrible révélation !

A l'Olympique de Marseille, les bases du Champions Project évoquées il y a près de 10 ans maintenant ont pris forme sous la nouvelle direction emmenée par Medhi Benatia depuis quelques mois. Pour ce faire, le propriétaire américain Frank McCourt a plus que mis la main à la poche, évitant une situation dramatique pour l'OM.
Cela fait à présent neuf ans que le Champions Project à l'époque porté par le président Jacques-Henri Eyraud et rendu possible par le rachat du club signé Frank McCourt a été lancé. Néanmoins, les plans de l'OM sur le plan sportif ont connu de grandes difficultés et notamment sur le plan financier.
«J'ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club»
L'homme d'affaire américain a énormément investi, plus de 640M€ depuis qu'il a pris la décision de prendre les rênes de l'Olympique de Marseille en 2016. « Je vais entamer ma dixième saison à l'OM. J'ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement, ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille ». Voici le discours qu'il tenait au Journal du Dimanche dernièrement.
«Sans McCourt, l'OM aurait déposé le bilan depuis longtemps»
D'ailleurs, sans Frank McCourt et sa régulière injection d'argent au sein du club, l'OM aurait déjà mis la clé sous la porte si l'on se fie à l'analyse du journaliste d'investigation Romain Molina. « Tu tiens ta survie parce que l'actionnaire a fait des augmentations de capital et honnêtement, sans McCourt, l'OM aurait déposé le bilan depuis longtemps. Il a mis 650M€ à l'OM, mais tu te demandes comment il va retrouver son argent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il cherche un actionnaire minoritaire pour l'épauler parce qu'on sait que c'est compliqué. On me parle d'une valorisation du club, il n'y a pas de valorisation en France tant qu'il n'y aura pas de droits TV ». a confié Molina sur sa chaîne YouTube. La sonnette d'alarme a été tirée.