L'OM «dépose le bilan» ? La terrible révélation !

A l'Olympique de Marseille, les bases du Champions Project évoquées il y a près de 10 ans maintenant ont pris forme sous la nouvelle direction emmenée par Medhi Benatia depuis quelques mois. Pour ce faire, le propriétaire américain Frank McCourt a plus que mis la main à la poche, évitant une situation dramatique pour l'OM.

Cela fait à présent neuf ans que le Champions Project à l'époque porté par le président Jacques-Henri Eyraud et rendu possible par le rachat du club signé Frank McCourt a été lancé. Néanmoins, les plans de l'OM sur le plan sportif ont connu de grandes difficultés et notamment sur le plan financier.

«J'ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club» L'homme d'affaire américain a énormément investi, plus de 640M€ depuis qu'il a pris la décision de prendre les rênes de l'Olympique de Marseille en 2016. « Je vais entamer ma dixième saison à l'OM. J'ai investi 750 millions de dollars (640 M€) dans le club. Je ne suis ni une société de capital-investissement, ni un État. Le groupe McCourt est une famille et nous sommes très attachés à Marseille ». Voici le discours qu'il tenait au Journal du Dimanche dernièrement.