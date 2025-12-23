«Dégoûté du foot», le rêve vire au cauchemar à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ancien pensionnaire du centre de formation de l’OM, Fabio Lorenzini se faisait une joie à l’idée de pouvoir porter le maillot du club phocéen. Ayant privilégié de rejoindre Marseille plutôt que Nice notamment, il n’a donc pas hésité. Mais voilà que du côté de la Canebière, les choses ne se sont pas passées très bien pour l’ancien Olympien.

« Je suis un fada de l’OM ! J’ai été plongé dans le foot et dans l’OM très tôt par mon père. C’était un grand supporter du club ». Dans des propos accordés à La Provence, Fabio Lorenzini a fait part de son amour pour l’OM. Une passion pour le club phocéen qui l’a d’ailleurs amené à rejoindre le centre de formation olympien. Pour Lorenzini, il était tout simplement impossible de dire non.

« C’était l’OM ou rien ! » « J’étais au Burel avant de rejoindre l’OM. J’avais la possibilité de signer à Nice mais quand l’OM a fait savoir son intérêt, il n’y avait plus besoin de réfléchir. C’était l’OM ou rien ! », a-t-il ainsi expliqué. Mais voilà que pour Fabio Lorenzini, l’aventure à l’OM s’est finalement transformée en cauchemar… à cause d’une blessure.