«Dégoûté du foot», le rêve vire au cauchemar à l’OM !

Ancien pensionnaire du centre de formation de l’OM, Fabio Lorenzini se faisait une joie à l’idée de pouvoir porter le maillot du club phocéen. Ayant privilégié de rejoindre Marseille plutôt que Nice notamment, il n’a donc pas hésité. Mais voilà que du côté de la Canebière, les choses ne se sont pas passées très bien pour l’ancien Olympien.
« Je suis un fada de l’OM ! J’ai été plongé dans le foot et dans l’OM très tôt par mon père. C’était un grand supporter du club ». Dans des propos accordés à La Provence, Fabio Lorenzini a fait part de son amour pour l’OM. Une passion pour le club phocéen qui l’a d’ailleurs amené à rejoindre le centre de formation olympien. Pour Lorenzini, il était tout simplement impossible de dire non.
« C’était l’OM ou rien ! »
« J’étais au Burel avant de rejoindre l’OM. J’avais la possibilité de signer à Nice mais quand l’OM a fait savoir son intérêt, il n’y avait plus besoin de réfléchir. C’était l’OM ou rien ! », a-t-il ainsi expliqué. Mais voilà que pour Fabio Lorenzini, l’aventure à l’OM s’est finalement transformée en cauchemar… à cause d’une blessure.
« Ma rééducation n’a pas été optimale »
« Une rupture des ligaments croisés du genou droit. La classique. C’était ma première grosse blessure, quelques mois avant le Covid. Ma rééducation n’a pas été optimale, je suis resté un an sans jouer et la deuxième année, les championnats ont été interrompus. J’ai eu des problèmes personnels par la suite et ça m’a dégoûté du foot », a confié l’ancien pensionnaire du centre de formation de l’OM.