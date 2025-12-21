Transfert avorté au Real Madrid : Il débarque à l’OM !

Ancien joueur emblématique de l’OM, Fabrizio Ravanelli aurait pu ne jamais signer en faveur de la formation phocéenne, en rejoignant le Real Madrid à l’été 1997. Un changement d’entraîneur a finalement chamboulé la carrière de l’Italien, évoluant deux ans et demi à Marseille.
Nommé conseiller institutionnel et sportif de l’OM à l’été 2024, Fabrizio Ravanelli est en passe de quitter officiellement le club phocéen, dont il avait porté les couleurs entre septembre 1997 et janvier 2000. Mais la carrière de l’Italien aurait pu prendre une tout autre tournure à cette époque, avec un transfert avorté au Real Madrid avant sa signature à Marseille.
« Finalement, j'ai signé à l’OM »
« J'étais à Middlesbrough, ça marchait très bien pour moi, je marquais beaucoup de buts. J'étais en voiture avec (l'agent) Luciano D'Onofrio et on avait appelé Fabio Capello. Il voulait me faire signer l'été suivant. Mais il a quitté Madrid pour Milan à la fin de la saison. Et finalement, j'ai signé à l'OM. (Sourire.) », avait révélé Fabrizio Ravanelli en 2018, interrogé par L’Équipe.
« Les deux années et demie où je suis resté à Marseille, on s'est toujours sentis très forts »
L’ancien joueur de l’OM garde ainsi un souvenir marrant de son passage au Vélodrome. « Les deux années et demie où je suis resté à Marseille, on s'est toujours sentis très forts, confiait-il. Si je devais choisir un match ? Tout le monde pense à celui contre Montpellier, où on a renversé la situation pour le gagner 5-4 (le 22 août 1998, l'OM était mené 0-4 à la mi-temps au Vélodrome), mais je dirais plutôt la rencontre face à Manchester United (1-0, le 19 octobre 1999) en Ligue des champions, avec le but de (William) Gallas. Les gens ont compris ce soir-là qu'on avait une grande équipe, et les joueurs ont davantage cru en leur potentiel. »