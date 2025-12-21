Transfert avorté au Real Madrid : Il débarque à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien joueur emblématique de l’OM, Fabrizio Ravanelli aurait pu ne jamais signer en faveur de la formation phocéenne, en rejoignant le Real Madrid à l’été 1997. Un changement d’entraîneur a finalement chamboulé la carrière de l’Italien, évoluant deux ans et demi à Marseille.

Nommé conseiller institutionnel et sportif de l’OM à l’été 2024, Fabrizio Ravanelli est en passe de quitter officiellement le club phocéen, dont il avait porté les couleurs entre septembre 1997 et janvier 2000. Mais la carrière de l’Italien aurait pu prendre une tout autre tournure à cette époque, avec un transfert avorté au Real Madrid avant sa signature à Marseille.

« Finalement, j'ai signé à l’OM » « J'étais à Middlesbrough, ça marchait très bien pour moi, je marquais beaucoup de buts. J'étais en voiture avec (l'agent) Luciano D'Onofrio et on avait appelé Fabio Capello. Il voulait me faire signer l'été suivant. Mais il a quitté Madrid pour Milan à la fin de la saison. Et finalement, j'ai signé à l'OM. (Sourire.) », avait révélé Fabrizio Ravanelli en 2018, interrogé par L’Équipe.