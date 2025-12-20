OM : Le boycott annoncé face au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 8 janvier prochain, l’OM et le PSG auront l’opportunité de commencer l’année 2026 avec un titre. En effet, les deux équipes vont s’affronter pour le traditionnel Trophée des Champions. Une rencontre qui se disputera du côté du Koweït. Mais voilà que pour cette occasion, les supporters de l’OM ne feront pas le déplacement, ayant décidé de boycotter l’événement.

Cette saison, le Trophée des Champions se déroulera du côté du Koweït. Pour le PSG et l’OM, qui s’affronteront lors de cet événement, le rendez-vous est ainsi donné au 8 janvier prochain. Un trophée sera donc en jeu entre les deux ennemis du football français. Mais voilà que les plus de 4000km qui séparent la France du Koweït ne seront pas prévus pour tous…

Pas de supporters de l’OM au Koweït ! Face au PSG, l’OM devra disputer le Trophée des Champions sans ses supporters. En effet, ce samedi, Bruno Blanzat, journaliste pour ICI Provence, a annoncé sur X qu’après une réunion avec le club phocéen, les supporters olympiens avaient décidé de boycotter le déplacement au Koweït pour cette rencontre face au PSG.