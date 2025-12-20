OM : Le boycott annoncé face au PSG !

Le 8 janvier prochain, l’OM et le PSG auront l’opportunité de commencer l’année 2026 avec un titre. En effet, les deux équipes vont s’affronter pour le traditionnel Trophée des Champions. Une rencontre qui se disputera du côté du Koweït. Mais voilà que pour cette occasion, les supporters de l’OM ne feront pas le déplacement, ayant décidé de boycotter l’événement.
Cette saison, le Trophée des Champions se déroulera du côté du Koweït. Pour le PSG et l’OM, qui s’affronteront lors de cet événement, le rendez-vous est ainsi donné au 8 janvier prochain. Un trophée sera donc en jeu entre les deux ennemis du football français. Mais voilà que les plus de 4000km qui séparent la France du Koweït ne seront pas prévus pour tous…
Pas de supporters de l’OM au Koweït !
Face au PSG, l’OM devra disputer le Trophée des Champions sans ses supporters. En effet, ce samedi, Bruno Blanzat, journaliste pour ICI Provence, a annoncé sur X qu’après une réunion avec le club phocéen, les supporters olympiens avaient décidé de boycotter le déplacement au Koweït pour cette rencontre face au PSG.
Une offre spéciale proposée !
Il n’y aura donc pas de supporters de l’OM pour cette occasion. Pourtant, le club phocéen avait mis en place une offre spéciale pour ceux qui voulaient s’y rendre. Ainsi, 150 supporters auraient pu se rendre au Koweït moyennant 150€, l’OM prenant le reste en charge.