Une star à l’OM : Le «nouveau Chris Waddle» est annoncé !

Mason Greenwood est l’auteur d’un gros début de saison avec 14 buts au compteur toutes compétitions confondues. Pour Frank Lebœuf, champion du monde avec les Bleus en 1998, l’ancien crack de Manchester United apparaît comme la star de l’Olympique de Marseille, comme Chris Waddle en son temps.

Comme la saison dernière, Mason Greenwood apparaît encore comme l’élément fort de l’OM, totalisant 14 buts et 4 passes décisives en 21 apparitions. « Il a un potentiel énorme, je ne vois pas d’autres joueurs du même niveau en Europe. Je le vois comme un Ballon d’or, s’enflammait récemment Roberto De Zerbi. A lui de comprendre s’il veut tout faire pour lutter pour ce Ballon d’or. Vu les qualités que la nature et ses parents lui ont donnés, il peut en être digne ». Frank Lebœuf est lui aussi sous le charme de l’attaquant anglais.

« On a eu Chris Waddle à une époque, maintenant c’est Mason Greenwood » « C’est un joueur qui a de grosses qualités, un grand talent. Il s’est adapté à la pression des supporters de l’OM, à la ville, ce n’est pas facile. On a eu Chris Waddle à une époque, maintenant c’est Mason Greenwood », s’enflamme le champion du monde 1998, dans un entretien accordé à MadeInFoot.