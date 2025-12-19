Pep Guardiola : L'OM confirme !

A l'été 2024, l'OM réussissait un très gros coup en mettant la main sur Roberto De Zerbi. Promis aux grands clubs européens, l'Italien a finalement accepté de rejoindre le projet olympien. A l'origine de la venue de De Zerbi, Medhi Benatia s'est confié sur le caractère du technicien, faisant alors un parallèle avec un certain Pep Guardiola.
Après Brighton, Roberto De Zerbi a décidé de prendre place sur le banc de l'OM. Malgré de prestigieuses offres, l'Italien a choisi le club phocéen. De quoi faire aujourd'hui le bonheur des fans olympiens. Plus épanoui que jamais à Marseille, De Zerbi est prêt à tout donner pour ce club. Un investissement qui rappelle celui des plus grands techniciens...
« J'ai vu Guardiola faire la même chose »
Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia s'est confié sur Roberto De Zerbi. C'est alors qu'il a comparé l'entraîneur de l'OM à Pep Guardiola, qu'il a connu au Bayern Munich. « Roberto est complètement fou de football. Beaucoup d'entraîneurs gagnent des matchs même après une mauvaise performance et s'en contentent, mais pas lui. Il n'est jamais satisfait. Après la victoire 5-1 contre Nice, il secouait la tête, désespéré, répétant qu'on aurait pu mieux jouer. J'ai vu Guardiola, mon entraîneur au Bayern, faire la même chose », a lâché Benatia.
« Il ne pense qu'au football et se dévoue corps et âme à ses idées »
Le directeur du football de l'OM a ensuite ajouté à propos de Roberto De Zerbi : « C'est un perfectionniste, il est au bureau toute la journée. Il ne pense qu'au football et se dévoue corps et âme à ses idées. Il a un fort caractère, mais il n'est pas colérique ; il peut dire les choses en face, se fâcher contre un joueur puis l'embrasser. Les gens comme lui marquent les esprits ».