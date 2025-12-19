Pep Guardiola : L'OM confirme !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2024, l'OM réussissait un très gros coup en mettant la main sur Roberto De Zerbi. Promis aux grands clubs européens, l'Italien a finalement accepté de rejoindre le projet olympien. A l'origine de la venue de De Zerbi, Medhi Benatia s'est confié sur le caractère du technicien, faisant alors un parallèle avec un certain Pep Guardiola.

Après Brighton, Roberto De Zerbi a décidé de prendre place sur le banc de l'OM. Malgré de prestigieuses offres, l'Italien a choisi le club phocéen. De quoi faire aujourd'hui le bonheur des fans olympiens. Plus épanoui que jamais à Marseille, De Zerbi est prêt à tout donner pour ce club. Un investissement qui rappelle celui des plus grands techniciens...

« J'ai vu Guardiola faire la même chose » Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia s'est confié sur Roberto De Zerbi. C'est alors qu'il a comparé l'entraîneur de l'OM à Pep Guardiola, qu'il a connu au Bayern Munich. « Roberto est complètement fou de football. Beaucoup d'entraîneurs gagnent des matchs même après une mauvaise performance et s'en contentent, mais pas lui. Il n'est jamais satisfait. Après la victoire 5-1 contre Nice, il secouait la tête, désespéré, répétant qu'on aurait pu mieux jouer. J'ai vu Guardiola, mon entraîneur au Bayern, faire la même chose », a lâché Benatia.