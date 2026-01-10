Un joueur de l'OM avec Zidane : La grosse déception !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à la compétition contre le PSG jeudi soir, Amine Gouiri a démontré qu'il pouvait apporter beaucoup de choses aux Marseillais. D'ailleurs, cela laisse également des regrets à Walid Acherchour qui aurait aimé voir l'attaquant de l'OM avec l'Algérie à la CAN.

Touché à l'épaule, Amine Gouiri a manqué trois mois de compétition et n'a donc pas été retenu pour disputer la CAN. D'ailleurs, l'attaquant de l'OM vient de faire son retour, jeudi soir à l'occasion du Trophée des champions contre le PSG, et a livré une belle prestation. De quoi laisser des regrets à Walid Acherchour qui aurait aimé le voir avec les coéquipier de Luca Zidane à la CAN où l'Algérie affrontera le Nigéria en quart de finale.

Gouiri rate la CAN... « Gouiri, ça change tout. Avoir Gouiri à l’OM, c’est le facteur X. Sa titularisation change pas mal de chose. Il est connecté au reste de l’équipe. Il a un QI foot qui permet l’élaboration du jeu marseillais », assure-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de regretter son absence à la CAN.