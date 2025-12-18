Transfert à l'OM : Le coup de fil en pleine nuit pour le faire signer !

Le dernier mercato estival a été très animé du côté de l'OM. Parmi les recrues débarquées à Marseille, on retrouve notamment Timothy Weah. Prêté avec option d'achat par la Juventus, l'Américain était visiblement très désiré par Roberto De Zerbi. Medhi Benatia a d'ailleurs révélé une anecdote amusante sur ce dossier Weah.
A 25 ans, Timothy Weah est aujourd'hui un joueur de l'OM. Formé au PSG puis passé au LOSC, l'Américain a fait son grand retour en Ligue 1 lors du dernier mercato estival. Prêté avec option d'achat par la Juventus, le fils de George Weah a ainsi intégré l'effectif de Roberto De Zerbi, qui ne devait pas être mécontent de l'accueillir.
« Roberto m’a appelé à deux heures du matin »
Comme expliqué par Medhi Benatia, le recrutement de Timothy Weah a été réclamé par Roberto De Zerbi dans des conditions un peu particulières. En effet, pour la Gazzetta dello Sport, le directeur du football de l'OM a confié : « Le recrutement dont je suis le plus fier ? Parmi les joueurs, je citerais Weah, pour qui Roberto m’a appelé à deux heures du matin alors que j’étais à la Coupe du Monde des Clubs ».
« A chaque fois qu’il joue je le trouve bon ! »
Timothy Weah fait aujourd'hui le bonheur des fans de l'OM. A commencer par Samir Nasri. En marge du dernier match face à l'AS Monaco, l'ancien Olympien confiait : « C’est une bonne surprise, à chaque fois qu’il joue je le trouve bon ! Un vrai couteau suisse ? Ah oui. S’il manque un supporter, il peut te faire un tifo ! (rires) Il est partout Weah ».