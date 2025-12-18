Transfert à l'OM : Le coup de fil en pleine nuit pour le faire signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le dernier mercato estival a été très animé du côté de l'OM. Parmi les recrues débarquées à Marseille, on retrouve notamment Timothy Weah. Prêté avec option d'achat par la Juventus, l'Américain était visiblement très désiré par Roberto De Zerbi. Medhi Benatia a d'ailleurs révélé une anecdote amusante sur ce dossier Weah.

A 25 ans, Timothy Weah est aujourd'hui un joueur de l'OM. Formé au PSG puis passé au LOSC, l'Américain a fait son grand retour en Ligue 1 lors du dernier mercato estival. Prêté avec option d'achat par la Juventus, le fils de George Weah a ainsi intégré l'effectif de Roberto De Zerbi, qui ne devait pas être mécontent de l'accueillir.

« Roberto m’a appelé à deux heures du matin » Comme expliqué par Medhi Benatia, le recrutement de Timothy Weah a été réclamé par Roberto De Zerbi dans des conditions un peu particulières. En effet, pour la Gazzetta dello Sport, le directeur du football de l'OM a confié : « Le recrutement dont je suis le plus fier ? Parmi les joueurs, je citerais Weah, pour qui Roberto m’a appelé à deux heures du matin alors que j’étais à la Coupe du Monde des Clubs ».