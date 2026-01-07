OM : Poussé dehors, il répond cash pour son transfert !

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2028, Leonardo Balerdi pourrait quitter l'OM dès cet hiver. Ayant perdu du crédit aux yeux de Roberto De Zerbi, le capitaine marseillais serait poussé vers la sortie par sa direction. Alors qu'il a la cote en Arabie Saoudite, Leonardo Balerdi a lâché ses vérités sur son avenir.

Arrivé à l'OM lors de l'été 2020, Leonardo Balerdi pourrait prendre la porte lors de ce mercato hivernal. Pourtant, le capitaine de Roberto De Zerbi est engagé avec le club phocéen jusqu'au 30 juin 2028.

Mercato - OM : Balerdi a la cote en Arabie Saoudite D'après les dernières indiscrétions de But Football Club, Leonardo Balerdi a perdu du crédit aux yeux de Roberto De Zerbi. A tel point que leur relation serait devenue « électrique ». Par conséquent, la direction de l'OM compterait boucler le départ de Leonardo Balerdi lors de ce mercato hivernal. Ce qui aurait alarmé l'Arabie Saoudite, notamment Al-Qadsiah.