Lionel Messi prêt à tout arrêter : Il va quitter le terrain !

Engagé jusqu’en 2028 avec l’Inter Miami, Lionel Messi (38 ans) est proche de la fin de sa carrière de joueur. Interrogé par un média argentin, l’ancien joueur du FC Barcelone a livré des précisions sur sa future reconversion qui devrait se faire loin des terrains…
À 38 ans, Lionel Messi approche inéluctablement de la fin de sa carrière. L’ancienne star du FC Barcelone et du PSG a prolongé en octobre dernier son bail avec l’Inter Miami jusqu’en 2028, ce qui devrait être très certainement son dernier contrat. Mais quelle sera la suite pour le champion du monde argentin ?
Messi ne se voit pas entraîneur
Invité de Luzu TV, Lionel Messi a eu l’occasion d’apporter des précisions sur son après-carrière, qui ne devrait pas se faire sur un terrain. « Je ne me vois pas comme entraîneur. J’aime l’idée d’être manager, mais je préférerais être propriétaire », a indiqué La Pulga.
« J’aimerais avoir mon propre club »
Lionel Messi pourrait donc suivre les traces de David Beckham, à la tête de l’Inter Miami, et non de Zinedine Zidane ou Diego Maradona, qui avaient entamé une carrière d’entraîneur à la fin de leur carrière légendaire. « J’aimerais avoir mon propre club, partir de zéro et le faire grandir, poursuit Messi. Pouvoir donner aux jeunes l’opportunité de progresser et de réaliser quelque chose d’important. Si je devais choisir, c’est ce qui me séduirait le plus ».