Lionel Messi prêt à tout arrêter : Il va quitter le terrain !

Engagé jusqu’en 2028 avec l’Inter Miami, Lionel Messi (38 ans) est proche de la fin de sa carrière de joueur. Interrogé par un média argentin, l’ancien joueur du FC Barcelone a livré des précisions sur sa future reconversion qui devrait se faire loin des terrains…

À 38 ans, Lionel Messi approche inéluctablement de la fin de sa carrière. L’ancienne star du FC Barcelone et du PSG a prolongé en octobre dernier son bail avec l’Inter Miami jusqu’en 2028, ce qui devrait être très certainement son dernier contrat. Mais quelle sera la suite pour le champion du monde argentin ?

Messi ne se voit pas entraîneur Invité de Luzu TV, Lionel Messi a eu l’occasion d’apporter des précisions sur son après-carrière, qui ne devrait pas se faire sur un terrain. « Je ne me vois pas comme entraîneur. J’aime l’idée d’être manager, mais je préférerais être propriétaire », a indiqué La Pulga.