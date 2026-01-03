Lionel Messi avec l’Algérie, la fin est annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Quatre ans après le sacre de l’Argentine au Qatar, Lionel Messi devrait défendre son titre de champion du monde l’été prochain. Un Mondial 2026 qui s’annonce difficile par les Argentins et l’octuple Ballon d’Or, selon le journaliste Nabil Djellit, d’autant plus qu’ils sont tombés dans le même groupe que l’Algérie.

S’il n’a pas affirmé qu’il y participerait, Lionel Messi espère « pouvoir être » à la prochaine Coupe du monde. « J'adorerais y être. Au pire, je serai présent sur place, mais ce sera un moment spécial. Une Coupe du monde est toujours unique, et pour nous encore plus, car nous la vivons d'une manière très particulière », a confié le joueur de l’Inter Miami dans une interview accordée à ESPN début décembre.

« Je vois Messi en difficulté à la Coupe du monde » Sauf blessure, Lionel Messi devrait très certainement être présent pour aider l’Argentine à défendre son titre de champion du monde, lui qui fêtera ses 39 ans au mois de juin. Pour le journaliste Nabil Djellit, c’est en revanche peut-être la compétition de trop pour l’octuple Ballon d’Or.