Zidane s’annonce aux Etats-Unis !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Actuellement au Maroc, où il participe à sa toute première Coupe d’Afrique des Nations, Luca Zidane se verrait bien partir aux Etats-Unis dans quelques mois. L’Algérie s’y rendra pour disputer la Coupe du monde et s’il veut se concentrer sur la CAN, le gardien âgé de 27 ans a avoué que le Mondial était dans un coin de sa tête.

« Je suis content de pouvoir faire partie de cette sélection, de pouvoir défendre mon pays. » Auprès de beIN SPORTS, Luca Zidane a évoqué son choix de représenter l’Algérie, pays de ses grands-parents. Il y a trois mois, le fils de Zinedine Zidane a décidé de changer de nationalité sportive et dispute actuellement sa première Coupe d’Afrique des Nations.

« C’était une évidence pour moi d’aller en sélection et de pouvoir représenter son pays » « Dès que le coach et le président de la fédération m’ont contacté, c’était une évidence pour moi d’aller en sélection et de pouvoir représenter son pays. J’en ai parlé bien sûr avec ma famille, ils étaient tous contents pour moi », a confié Luca Zidane, qui en a discuté avec son père. « Quel conseil m’a donné mon père ? Comme tout père, il était derrière moi. Il m’a dit : “de toute façon, c’est ton choix. Moi, je peux te donner des conseils, mais le dernier choix, c’est toi qui va le prendre”. »