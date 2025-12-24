Zidane : C’est la panique ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mardi, l’Algérie fait son entrée en lice à la CAN 2025 face au Soudan et Luca Zidane est pressenti pour être titulaire, ce qui interroge les médias algériens. Le gardien âgé de 27 ans a fait ses débuts avec les Fennecs en octobre dernier et est attendu au tournant.

Fils de Zinedine, Luca Zidane pourrait faire ses grands débuts à la CAN 2025 ce mardi face au Soudan. Le gardien âgé de 27 ans est annoncé titulaire dans les cages de l’Algérie, quelques mois seulement après son changement de nationalité sportive et sa seule et unique sélection avec les Fennecs.

Luca Zidane au cœur des interrogations « Avant sa première titularisation, beaucoup de monde n'était pas pour. Beaucoup pensaient que c'était un choix d'opportunité. Mais il a gagné des points chez les supporters grâce à son premier match (victoire 2-1 contre l'Ouganda, le 14 octobre, ndlr). Il s'est fait une meilleure réputation, ça a bien marché. Certains commencent à dire que c'est un bon choix pour l'équipe nationale », a confié Benhamou Fateh, journaliste pour Shihabpresse, auprès de RMC Sport.