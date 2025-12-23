Algérie : La grosse révélation sur Zidane !

Alexis Brunet

Après un passé français au sein des équipes de jeunes, Luca Zidane a surpris tout le monde dernièrement en changeant de nationalité sportive et en optant pour l’Algérie. Depuis, tout est allé très vite pour le gardien de but qui a déjà honoré sa première sélection avec les Fennecs. D’ailleurs, l’intégration du fils de la légende des Bleus semble très bien se passer.

La CAN a officiellement ouvert ses portes ce dimanche avec la victoire du Maroc face aux Comores (2-0). Mercredi, cela sera le tour d’un autre favori d’entrer en lice : l’Algérie. Les Fennecs seront à suivre de près, surtout avec la présence de Luca Zidane.

Intégration réussie pour Luca Zidane Après avoir évolué chez les jeunes en équipe de France, Luca Zidane a décidé dernièrement de changer de nationalité sportive et de jouer dorénavant pour l’Algérie. Un choix osé, pour le gardien de but, qui a toutefois été bien accueilli par ses nouveaux compatriotes, comme l’a déclaré une source algérienne à Foot Mercato. « Il a été bien accueilli par ses coéquipiers. L’avantage était qu’il n’était pas le seul petit nouveau puisqu’il y en avait d’autres. Il veut réussir avec l’Algérie. Il est à fond et très investi avec ses coéquipiers. Il est positif et sérieux et appliqué aux entraînements. »