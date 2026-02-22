Signature à l’OM - Ce joueur de l’équipe de France regrette amèrement : «Ma famille pas heureuse à Marseille»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Si certains ont pu trouver leur bonheur en signant à l'OM et en s'épanouissant sportivement au sein du club phocéen, ce n'est pas forcément le cas de l'ensemble des joueurs. Et un ex-international français au profil très prometteur, recruté par l'OM à l'été 2003, avoue ne pas avoir été du tout heureux au sein de cette ville.

Il arrive parfois qu'un transfert ne se déroule pas forcément comme prévu, et c'est précisément ce qui est arrivé à l'OM en 2003. Désireux de renforcer son secteur défensif à cette époque, le club phocéen avait décidé de miser sur un joueur de l'équipe de France, formé à l'AS Monaco et qui sortait d'une expérience de deux ans au FC Barcelone : Philippe Christanval. Mais ce dernier n'était pas épanoui dans les rangs de l'OM et il l'a fait savoir en juin 2016 dans une interview accordée à So Foot.

«A 600 000€ par mois» : L’OM victime de l’arnaque «de l’année» ? https://t.co/vdiwa0YhZZ — le10sport (@le10sport) February 21, 2026

« Marseille, ce n’est pas un bon souvenir » « Ce qui s’est passé, c’est que dès que je suis arrivé, j’avais un problème au genou. Et les dirigeants à l’époque, ils n’ont pas été très professionnels. Le championnat à Barcelone, il se finissait plus tard, donc je revenais de vacances. Les joueurs à Marseille, eux, ils étaient déjà en préparation depuis au moins deux semaines. Et dès que je suis arrivé, on m’a fait jouer deux matchs en deux jours, alors que je revenais tout juste de vacances. Ce sont des choses qu’on ne fait pas normalement. Normalement, quand quelqu’un arrive, tu lui fais une préparation et tu le fais jouer petit à petit. Du coup, j’ai fait les deux matchs, je n’étais pas prêt et je me suis blessé au genou. Et après, pendant les trois premiers mois, j’étais à l’infirmerie, je devais me retaper. Après, j’ai commencé à jouer. Il y a eu un changement d’entraîneur. Perrin est parti. Anigo est arrivé. Bref, Marseille, ce n’est pas un bon souvenir », indique Christanval, qui n'a pas réussi à confirmer les nombreux espoirs placés en lui par l'OM à cette époque.