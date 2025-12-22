Zidane : La réponse terrible lâchée en Algérie !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l'Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations va débuter ce mercredi avec une rencontre face au Soudan. Une grande interrogation plane d'ailleurs à l'approche de cette rencontre : qui sera le gardien titulaire ? La blessure du numéro 1 Alexis Guendouz chamboule forcément les plans de Vladimir Petkovic. Et si c'était la chance de Luca Zidane ?

Plutôt que l'équipe de France comme son père, Luca Zidane a lui fait le choix de représenter les couleurs de l'Algérie. Une décision qui l'a d'ailleurs amené à être sélectionné par Vladimir Petkovic avec les Fennecs pour la CAN. Le gardien de Grenade jouera-t-il pour autant la compétition ? Avec la blessure du numéro 1 dans les buts algériens, Alexis Guendouz, les cartes sont redistribuées. Mais voilà qu'une titularisation de Zidane est loin de faire l'unanimité.

« Luca Zidane n’a jamais fait de compétition majeure avec la sélection algérienne » Journaliste algérien, Fouad Smaïl a été interrogé sur la titularisation de Luca Zidane avec l'Algérie face au Soudan. Pour football.fr, il a alors répondu concernant le fils de Zinedine Zidane : « Est-ce qu’il doit ? Non. Luca Zidane n’a jamais fait de compétition majeure avec la sélection algérienne. La Coupe d’Afrique, c’est différent de la coupe d’Europe ou des championnats européens, je pense que ce n’est pas forcément "il doit", mais on verra le mieux placé par rapport à la préparation et à pas mal de paramètres ».