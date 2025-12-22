PSG : Malaise avec Luis Enrique, le vestaire balance !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée au PSG, Gonçalo Ramos n’a jamais vraiment réussi à s’imposer. Le Portugais ne semble pas vraiment dans les plans de Luis Enrique, qui lui préfère de nombreux autres joueurs pour occuper la pointe de l’attaque. Toutefois, à en croire le vestiaire parisien, il n’y aurait aucun malaise entre le buteur et son entraîneur.

Opposé au Vendée Fontenay Foot samedi soir en Coupe de France, le PSG n’est pas tombé dans le piège et a donc terminé l’année 2025 de la meilleure des façons. Le club de la capitale s’est imposé 4-0 et les attaquants parisiens ont brillé. C’est d’abord Désiré Doué qui a ouvert le score avant qu’Ousmane Dembélé ne trouve la faille sur penalty. Les deux derniers buts des Rouge et Bleu ont été inscrits par Gonçalo Ramos.

Ramos n’est pas souvent titulaire au PSG Face à Fontenay, Gonçalo Ramos a donc eu une occasion de se montrer. Le Portugais a saisi sa chance et il a bien fait car elles sont rares. En effet, le numéro neuf n’est pas souvent titularisé par Luis Enrique, qui lui préfère plutôt des profils de faux numéro neuf comme Senny Mayulu, Ousmane Dembélé ou bien Kang-in Lee. Pour preuve, l'ancien joueur du Benfica Lisbonne n'est pour le moment que le 16ème joueur le plus utilisé par l'entraîneur espagnol cette saison.