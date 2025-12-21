PSG : C'est officiel pour Hakimi !

Alexis Brunet

Ce dimanche, le Maroc affronte les Comores pour le match d’ouverture de la CAN. Blessé depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi ne sera malheureusement pas titulaire pour ce grand rendez-vous. Le joueur du PSG est remplacé par le défenseur de Manchester United Noussair Mazraoui. Le Marseillais Nayef Aguerd est lui bien titulaire en charnière centrale.

Depuis plusieurs semaines, Achraf Hakimi se bat. Blessé avec le PSG lors de la rencontre face au Bayern Munich, le latéral droit a mis les bouchées doubles pour pouvoir disputer la CAN, qui s’ouvre ce soir au Maroc. Les Lions de l’Atlas sont opposés aux Comores pour le match d’ouverture tant attendu.

Hakimi remplaçant Achraf Hakimi a donc réussi en partie son pari, car il fait partie du groupe retenu pour affronter les Comores ce dimanche soir. Malheureusement, la composition du Maroc est tombée et le joueur du PSG ne débutera pas la rencontre. C’est Noussair Mazraoui qui le remplace sur le côté droit de la défense, en attendant peut-être l’entrée du Parisien en fin de match.