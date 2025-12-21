PSG : Départ à l’étranger, cette star du rap valide !

Alexis Brunet

Dernièrement, Achraf Hakimi a quitté Paris et le PSG pour rejoindre le Maroc afin de disputer la CAN qui commence le dimanche 21 décembre. Une bonne nouvelle pour les Lions de l’Atlas, car le latéral droit est un véritable leader sur le terrain, mais également un exemple en dehors, comme le souligne le rappeur Lartiste.

Depuis quelques semaines, Luis Enrique aligne souvent Warren Zaïre-Emery au poste de latéral droit. Le Français s’en sort admirablement, mais c’est un choix forcé pour le coach du PSG, qui est privé d’Achraf Hakimi. Ce dernier est blessé depuis le match de Ligue des champions face au Bayern Munich et dernièrement il a rejoint le Maroc pour disputer la CAN.

Hakimi l’exemple du Maroc Même encore un peu blessé, Achraf Hakimi a été appelé par le sélectionneur du Maroc Walid Regragui. Le défenseur central est l’un des leaders des Lions de l’Atlas et sa présence est donc très importante, comme l’a expliqué le rappeur Lartiste à RMC Sport, qui s’occupera du concert de lancement de la CAN. « À son jeune âge, il a déjà accompli beaucoup de choses. C’est l’exemple à suivre, même dans son comportement. Il fait l’unanimité de 7 à 77 ans. Les maillots sont floqués Hakimi, il est présent partout, c’est le leader naturel. Lorsqu’il s’est blessé, on était 40 millions à avoir mal à la cheville. »