Transfert au PSG : La réponse troublante venue d'Arabie Saoudite !

Axel Cornic

Recruté cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est loin de faire l’unanimité au Paris Saint-Germain. La concurrence de Matveï Safonov pourrait compliquer les choses pour l’ancien du LOSC, qui a également des chances de voir une autre pointure au poste de gardien débarquer en fin de saison.

Depuis quelques années, le PSG a décidé de miser fort sur les joueurs de l’équipe de France. Et quoi de mieux après Ousmane Dembélé ou encore Désiré Doué, que d’aller chercher le gardien titulaire de Didier Deschamps ?

Le PGS prêt à foncer sur Maignan Pour le moment, Lucas Chevalier est très critiqué et certains réclament un changement dans les cages. Ainsi, la presse italienne assure que le PSG suivrait de près la situation de Mike Maignan, dont le contrat avec l’AC Milan se termine en juin prochain et dont la prolongation semble être mal embarquée.