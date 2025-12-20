Transfert à 55M€ : La terrible réponse lâchée par le PSG !

Axel Cornic

Depuis le départ forcé de Gianluigi Donnarumma cet été, les débats autour du poste de gardien ont repris de plus belles au Paris Saint-Germain. Et la prestations XXL de Matveï Safonov ont grandement fragilisé le statut de Lucas Chevalier, qui ne semble déjà plus être intouchable.

Décidément, être gardien à Paris n’est pas un poste très tranquille. Gianluigi Donnarumma était déjà pointé du doigt avant de faire l’unanimité et son successeur Lucas Chevalier est loin de faire l’unanimité. Bien au contraire, puisque certains réclament déjà un changement, avec Matveï Safonov qui a surpris pas mal de monde au PSG.

La grande surprise Safonov Il faut dire qu’entre temps, Chevalier n’a pas vraiment tout fait pour faire taire les critiques. D’après les informations de L’Equipe, l’ancien du LOSC transféré au PSG pour 55M€ ne satisferait pas vraiment. Sa blessure à la cheville lui a causé beaucoup de tort et désormais tout le monde se demande s’il réussira à se relancer.