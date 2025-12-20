Le PSG prépare une grosse folie sur le mercato ?

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier 2026, avant de se clôturer le 2 février à 20 heures. Frappé par une malédiction, Luis Enrique a vu tous ses joueurs ses blessés un à un cette saison, et certains d'entre eux sont même passés par la case infirmerie plusieurs fois. D'après vous, le PSG va-t-il profiter du marché des transferts pour se renforcer massivement ? A vos votes !
L'été dernier, le PSG s'est contenté de faire quelques ajustements sur le mercato. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a recruté que trois joueurs à l'intersaison 2025 : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.
Une pénurie de joueurs au PSG
Lors de cette première partie de saison, Luis Enrique était en plein casse-tête pour composer ses XI de départ. Frappé par une pluie de blessures au sein de son effectif, le coach du PSG a dû bricoler et faire davantage confiance aux joueurs du centre de formation. Mais alors que le mercato approche, le club de la capitale pourrait avoir la bonne idée de se renforcer massivement cet hiver.
Le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier
La prochaine fenêtre de transferts ouvrira ses portes le 1er janvier, avant de se clôturer le 2 février à 20 heures. Lorsqu'il était interrogé sur le mercato dernièrement, Luis Enrique a laissé clairement entendre qu'il ne comptait pas enflammer le marché, ayant l'intention de continuer à miser sur les titis du PSG.
Mais, à votre avis, le PSG sera-t-il bel et bien calme au niveau du recrutement le mois prochain ? C'est le moment de voter !