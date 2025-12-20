Le PSG prépare une grosse folie sur le mercato ?

Amadou Diawara

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier 2026, avant de se clôturer le 2 février à 20 heures. Frappé par une malédiction, Luis Enrique a vu tous ses joueurs ses blessés un à un cette saison, et certains d'entre eux sont même passés par la case infirmerie plusieurs fois. D'après vous, le PSG va-t-il profiter du marché des transferts pour se renforcer massivement ? A vos votes !

L'été dernier, le PSG s'est contenté de faire quelques ajustements sur le mercato. En effet, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi n'a recruté que trois joueurs à l'intersaison 2025 : Renato Marin, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi.

Une pénurie de joueurs au PSG Lors de cette première partie de saison, Luis Enrique était en plein casse-tête pour composer ses XI de départ. Frappé par une pluie de blessures au sein de son effectif, le coach du PSG a dû bricoler et faire davantage confiance aux joueurs du centre de formation. Mais alors que le mercato approche, le club de la capitale pourrait avoir la bonne idée de se renforcer massivement cet hiver.