Nouvelles recrues à l’OM : C’est confirmé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a été interrogé sur les annonces de Pablo Longoria concernant le mercato. Le président de l’OM a insisté sur le fait qu’il faudrait d’abord vendre avant de voir des potentielles recrues arriver. Une situation économique que le technicien italien comprend et qui ne change rien à ses plans.

Comme il en a l’habitude, Pablo Longoria était en conférence de presse jeudi, afin de faire le bilan de la première partie de saison écoulée. Le président de l’OM a également évoqué le mercato hivernal et d’éventuelles nouvelles recrues, qui devront attendre que le club se soit séparer de ses éléments indésirables.

À l’OM, des départs avant des arrivées Pablo Longoria a clairement fait savoir que l’OM devrait d’abord vendre avant d’acheter cet hiver, même si un numéro 10 est recherché avec notamment la piste à Sofiane Diop (25 ans, OGC Nice), comme indiqué par L’Équipe. Ce qui ne change rien aux plans de Roberto De Zerbi.