Mercato : Un buteur annoncé au PSG pour 2026 !

Apparu à 22 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, avec le PSG, Gonçalo Ramos doit toutefois faire avec un maigre temps de jeu. Utilisé avant tout comme un supersub par Luis Enrique, le Portugais doit se contenter de miettes. De quoi laisser penser à un possible départ de Ramos en janvier ? Pas sûr...

Recruté pour 80M€, Gonçalo Ramos est un remplaçant qui coûte très cher au PSG. En effet, décevant quand il est titulaire, le Portugais a beaucoup plus d'impact quand il entre en jeu. Et compte tenu de la concurrence en attaque à Paris, Ramos doit se contenter d'un rôle de second couteau avec Luis Enrique. Le temps de jeu du buteur parisien est ainsi faible et cela devrait bien rester ainsi.

Ramos ne partira pas en janvier ? La situation de Gonçalo Ramos au PSG est donc loin d'être simple. De quoi forcément poser des questions à l'approche du mercato hivernal. Pour autant, comme l'explique L'Equipe, même si Luis Enrique compte peu sur le Portugais, au sein du club de la capitale, officiellement, personne ne serait à vendre. Et cela vaudrait également pour Gonçalo Ramos.