Le «meilleur du monde» au PSG : L’annonce surprise !

Pierrick Levallet

L’été dernier, le PSG a pris une décision étonnante en se séparant de Gianluigi Donnarumma. Le club de la capitale l’a remplacé par Lucas Chevalier. Mais ces dernières semaines, Matvey Safonov s’est montré impressionnant en l’absence de l’international français. Jérôme Alonzo estime ainsi que le Russe était en mesure de diffuser la même assurance que l’Italien avant lui.

Et si le remplaçant de Gianluigi Donnarumma au PSG n’était pas Lucas Chevalier ? Le club de la capitale a déboursé 40M€ pour s’attacher les services de l’international français après le départ du portier italien à Manchester City. Mais ces derniers jours, Matvey Safonov a impressionné son monde. Le Russe a notamment réalisé une performance légendaire ce mercredi en finale de la Coupe Intercontinentale contre Flamengo.

«Il mérite de rejouer après les vacances de Noël» Jérôme Alonzo estime donc que le gardien de but de 26 ans pourrait diffuser la même assurance que Gianluigi Donnarumma avant lui dans les buts du PSG. « Le premier critère, c’est le mérite et Safonov sort d’une séquence exceptionnelle. Il mérite de rejouer après les vacances de Noël car il a apporté sportivement quelque chose que Chevalier n’a pas apporté » a-t-il d’abord expliqué dans des propos rapportés par Le Parisien.