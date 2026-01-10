«Des chiens» au PSG : L’annonce complètement inattendue !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La saison dernière, le PSG a enfin décroché le Graal tant recherché : la Ligue des Champions. Le club de la capitale a réussi à se hisser au sommet de l’Europe au terme d’un parcours remarquable. Les joueurs de Luis Enrique avaient notamment éliminé Liverpool en huitième de finale après avoir perdu à l’aller. Une défaite suite à laquelle Ousmane Dembélé avait tenu un discours étonnant.

Pour remporter la Ligue des Champions, ça n’a pas été simple pour le PSG. Passé proche de l’élimination de la phase de ligue, le club de la capitale a ensuite dû se frotter à des adversaires redoutables. Ça a notamment été le cas avec Liverpool dès les huitièmes de finale. Alors que Paris l’avait emporté aux tirs au but à Anfield, les joueurs de Luis Enrique s’étaient pourtant inclinés au Parc des Princes. Un mal pour un bien pour le PSG ?

« On va aller là-bas comme des chiens, comme des morts de faim » Le 5 mars dernier, le PSG perdait donc à domicile contre Liverpool (0-1). Une défaite qui avait visiblement… ravi Ousmane Dembélé. En effet, comme le rapporte France Football, l’attaquant parisien avait lâché en privé : « Je suis content qu'on ait perdu. On va aller là-bas comme des chiens, comme des morts de faim. Avec une victoire, on pourrait avoir le sentiment du devoir accompli et se faire tabasser » .