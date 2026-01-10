Un Ballon d’Or au PSG : La grande annonce pour la prochaine signature !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé a marqué les esprits en réussissant à mener son équipe vers les sommets la saison dernière. Forcément le club de la capitale commence à évoquer son avenir et souhaite le prolonger. Mais les discussions devront continuer pour convaincre l'attaquant de poursuivre l'aventure...

Dans le dur depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé reste un élément important pour le PSG. Le club de la capitale compte sur lui pour la suite et se concentre déjà sur la prolongation de son contrat. Mais d'après les informations de Foot Mercato, la première proposition du club ne va pas satisfaire le joueur de 28 ans.

Dembélé prolongé au PSG ? Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé est entré dans une nouvelle dimension depuis la fin de la saison dernière, menant son équipe vers un premier sacre en Ligue des champions. L'attaquant français a ébloui le monde entier et le PSG ne veut pas s'en séparer. « On n’a pas les chiffres, ce qu’on sait c’est que ça discute depuis quelques mois déjà. Ils sont très loin d’un accord. Ce qui est sûr c’est qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’accord entre Dembélé et le PSG » assure Loïc Tanzi dans L'Equipe du Soir à propos de la prolongation.